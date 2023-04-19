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انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 07:24
موقف السيارات المنهار في نيويورك (لقطة شاشة)
موقف السيارات المنهار في نيويورك (لقطة شاشة)

البوابه - انهار موقف للسيارات (مرآب) مشيد 5 طوابق فى مانهاتن السفلى فى نيويورك، الأمر الذي تسبب بإصابة عدد من الأشخاص أصيبوا حيث أن من المحتمل أن يكون بعض الضحايا محاصرين داخل المبنى المنهار بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ.

وانهار الطابق الثاني من المبنى المرآب على الطابق الأول في شارع آن بالقرب من شارع ناسو بوسط مدينة نيويورك،  الساعة 4  مساء بالتوقيت المحلي للبلاد وفقا لشبكة سى بى اس نيوز نقلا عن ممثلى خدمة الطوارئ في المدينة.

 

 

وأظهر تسجيل مصور عددا من السيارات المكدسة فوق بعضها البعض فى موقع انهيار المبنى الذي تعتقد إدارة الإطفاء فى نيويورك أن أشخاصا محاصرون في داخله، إلا أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من دخول المبنى بسبب عدم استقراره.

وتوقع ممثل الإداره في الإطفاء تغير عدد الضحايا بعد رفع الأنقاض.
 

كلمات دالة:انهيارمرآبنيويوركمانهاتنانهيار موقف

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