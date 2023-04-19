انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك

البوابه - انهار موقف للسيارات (مرآب) مشيد 5 طوابق فى مانهاتن السفلى فى نيويورك، الأمر الذي تسبب بإصابة عدد من الأشخاص أصيبوا حيث أن من المحتمل أن يكون بعض الضحايا محاصرين داخل المبنى المنهار بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ.

وانهار الطابق الثاني من المبنى المرآب على الطابق الأول في شارع آن بالقرب من شارع ناسو بوسط مدينة نيويورك، الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد وفقا لشبكة سى بى اس نيوز نقلا عن ممثلى خدمة الطوارئ في المدينة.

New York City rescue workers arrive on Ann Street minutes after garage collapse in Lower Manhattan. #NewYorkCity pic.twitter.com/ArYpG1eEAR — Erasmo Guerra (@erasmoguerra) April 18, 2023

وأظهر تسجيل مصور عددا من السيارات المكدسة فوق بعضها البعض فى موقع انهيار المبنى الذي تعتقد إدارة الإطفاء فى نيويورك أن أشخاصا محاصرون في داخله، إلا أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من دخول المبنى بسبب عدم استقراره.

وتوقع ممثل الإداره في الإطفاء تغير عدد الضحايا بعد رفع الأنقاض.

