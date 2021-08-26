انهيار وتضرر مئات المنازل جراء السيول جنوبي السودان

أعلنت السلطات السودانية الخميس، انهيار وتضرر أكثر من 400 منزل في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، جراء الأمطار والسيول الجارفة.

وقال مدير وحدة قلي في الولاية الدرديري بابكر الأمين ان "الإحصاءات الأولية لحصر الأضرار والخسائر في ولاية النيل الأبيض، أظهرت انهيار 146 منزلا بشكل كلي، و291 منزلا جزئيا، إضافة إلى تضرر 341 أسرة في عدة قرى".

وأوضح في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا".أن "هناك قرى محاصرة تماما بالمياه من جميع الجوانب، ويجري حاليا العمل لحصر الخسائر في مجال المساحات الزراعية ونفوق الثروة الحيوانية".

وفي 22 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت السلطات مصرع 28 شخصا جراء السيول في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة، في 18 أغسطس، تضرر أكثر من 55 ألف شخص جراء الأمطار والسيول في 11 ولاية بالسودان، منذ بداية موسم الخريف.

وتأتي تلك الظروف الصعبة، في ظل مناشدات ونداءات من الجهات الحكومية والأهلية بالسودان، للمنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من السيول.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وسنويا تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة، تسببت العام الماضي بوفاة 138 شخصا.