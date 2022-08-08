اهالي السويداء يقدمون 8 مطالب للوسيط الروسي

قدم اهالي مدينة السويداء الجنوبية السورية 8 مكالب الى الوسيط الروسي الذي قدم بهدف تهدئة الاوضاع بعد ثورة صارمة نفذها الاهالي والفصائل الثورية ضد عناصر وشبيحة النظام السوري في المدينة والتي اسفرت عن الاطاحة بعصابة راجي فلحوط التي مارست عمليات ارهاب ضد الاهالي

وترأس الشيخ الشيخ ليث وحيد البلعوس وفدا من من رجال الدين والأهالي، حيث التقى بالمندوب الروسي، حيث اكد الاهالي على رفض التمدد الإيراني في السويداء

وقدم الشيخ ليث البلعوس مطالب متضمنة ثمانية بنود، يأتي في مقدمتها:

إخراج المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وإيران من المحافظة

رفض وجود إيران وحزب الله في السويداء

اعتبار أي شخص يتبع حزب الله وإيران هو هدف مشروع للحركة.

وأكد أيضاً على مسألة الخدمة الإلزامية لشباب السويداء داخل المحافظة بسبب التمييز الطائفي ضِمن المؤسسة العسكرية، وتحدث عن وثائق عُثر عليها في مقرات عصابة راجي فلحوط توثّق ارتباط هذه العصابة بجهاز المخابرات العسكرية وفرع أمن الدولة وتورُّط قادة الأفرع الأمنية في دعم العصابات.

وقد كان من أهم البنود إطلاق سراح المعتقلين من أهالي السويداء، ورفض سياسة التهجير الممنهج.

كما طالب الوفد بالسماح بوصول المساعدات الدولية إلى السويداء، وكذلك فتح ممرات آمنة للمحافظة، وأكد على وحدة الأراضي السورية وأن تكون ممارسة العمل السياسي السلمي أمراً مشروعاً حتى ولو كان معارضاً لسلطة النظام.

هذا وقد أكد الوفد الروسي بدوره على نقل كافة المطالب إلى قياداته والعمل على تنفيذها بأقرب وقت.