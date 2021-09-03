اهالي درعا يناشدون الملك عبدالله الثاني العمل لوقف حرب الابادة ضدهم

ناشدت عدة عشائر من درعا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لاستخدام نفوذه وسمعته على المستوى الدولي من اجل العمل لوقف الابادة التي يتعرض لها اهالي درعا على ايدي قوات الاسد والمليشيات الايرانية الداعمه لها.

وناشدت 12 من ابرلاز عشائر درعا في بيان ملك الاردن "باسم وحدة الدم والعشيرة وفضائل العرب ومكارمهم التي تممها الرسول الكريم" التدخل لدى المجتمع الدولي لوقف خيارات الموت والابادة والتهجير

وتاتي المناشدة من اهالي درعا في ظل تعثر المفاوضات مع قوات الاسد الذي استأنف قصف المدنيين وشدد الحصار على المدينة مطالبا الاهالي بالرحيل، في ظل خشية حقيقية من توطين الشيعة الفارين من افغانستان في المدينة ليتم ذلك في اطار التطهير العرقي الذي تمارسه المليشيات الايرانية بموافقة زعيم النظام السوري.

طريق مسدود مع الاسد

وكان الناطق باسم لجنة التفاوض بدرعا "عدنان المسالمة" اعلن في تصريحات صحفية ان اهالي درعا وصلو الى طريق مسدود بالمفاوضات مع النظام. وقال "أبلغنا اللجنة الأمنية والجانب الروسي بأن أهالي أحياء درعا المحاصرة غير قادرين على تقبل شروط تسليم السلاح وتفتيش المنازل والتعايش مع وجود حواجز عسكرية في أحيائهم".

واشار الى انه "طلبنا من اللجنة الأمنية والجانب الروسي تأمين طريق تهجير آمن لأهالي الأحياء المحاصرة إلى الأردن أو تركيا".

مؤكدا ان إيران أفشلت "ما توصلنا إليه في الاتفاق الذي أعلنا عنه قبل يومين".