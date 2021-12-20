اوامر اسرائيلية باعدم الفلسطينيين ميدانيا

كشفت مصادر اعلامية عبرية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي تلقى اوامر وتعليمات بـ فتح النار على المتظاهرين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وادانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرتها مقدمة لارتكاب جرائم حرب جديدة بحق الفلسطينيين.

اوامر بقتل الفلسطينيين

ووفقاً لعدة مصادر عبرية من بينها قناة كان العبرية، فان الاوامر والتعليمات تقضي بمنح الجنود الضوء الأخضر في مناطق الضفة الغربية بفتح النار على الشبان الفلسطينيين المتظاهرين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة خلال وبعد القائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.

وتأتي هذه التعليمات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية اتخذت خلال الأشهر الاخيرة بما يتعلق بتعليمات إطلاق النار لجنود الجيش، اقرت بمبادرة رئيس الأركان افيف كوخافي.

ادانة فلسطينية

وقد دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الإسرائيل، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها "ضوءا أخضر" لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، كما تعتبرها استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

قرار فاشي وعنصري

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الفاشي الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول الجنود الإسرائيليين إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام". وتابعت الوزارة أنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعتراف إسرائيلي رسمي باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطرا حقيقيا على الجنود الإسرائيليين