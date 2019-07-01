اوبك تحتضن مصافحة بين وزيرين ايراني وسعودي

تصافح وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والنفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الاثنين خلال اجتماع نفطي في العاصمة النمساوية.

وجاءت المصافحة على الرغم من التوتر الشديد الذي وصل الى الذروة خلال مسيرة العلاقات بين البلدين والذي وصل الى مرحلة التصعيد العسكري

وتجتمع دول "أوبك" للمرة 167 وتبحث هذه المرة تمديد اتفاق "أوبك+" القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.

وتشهد فيينا غدا الثلاثاء اجتماعا نفطيا مهما، حيث ستجتمع الدول المنضوية تحت اتفاق "أوبك+" الذي يضم دولا من داخل وخارج منظمة "أوبك"، وسط توقعات بتمديد الاتفاق لـ 9 أشهر أخرى.