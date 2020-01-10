اوربا تحذر من تمدد روسيا وتركيا على حساب الانسحاب الاميركي

نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن رئيس البرلمان الأوروبي السابق، أنطونيو تاياني قوله إنه لايزال لدى أميركا النفوذ اليوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،ولكن الولايات المتحدة تنسحب ببطء، ما يتطلب من أوروبا لعب دوري قيادي في المنطقة.

وأضاف تاياني – القيادي في حزب فورتسا إيتاليا المعارض ورئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي، في لقاء تلفزيوني أمس الخميس (إذا لم تغيّر أوروبا وتيرة خطاها، ولا أرى أنها تتوجه نحو خيارات قوية وحاسمة كالدفاع المشترك، فسوف نجد الأتراك الذين يريدون إعادة بناء الإمبراطورية العثمانية والروس يريدون إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية).

كما رأى تاياني أن الروس والأتراك سيتنافسان لا على تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وحسب، بل أيضاً في البلقان، مضيفاً إليهما طرفاً ثالثاً هو الصين التي تراقب باهتمام ما يحدث في الشرق الأوسط لتعزيز مبادرة طريق الحرير للسيطرة تجارياً على آسيا وأوروبا معاً – وفقاً لتاياني.

من جهته قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة هي “رأس الحربة” في قتال تنظيم داعش، وإنه سيكون من الصعب أن يتمركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق دون وجود أمريكي.

وأضاف ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في مؤتمر صحفي في الإمارات العربية المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تقبل أي شروط مسبقة من إيران للدخول في محادثات.