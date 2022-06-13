اوربا تستأنف صرف المساعدات للسلطة الفلسطينية دون شروط

اكدت مصادر فلسطينية ان 26 دولة من اصل 27 في البرلمان الاوربي قرروا اعادة استئناف المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومن دون شروط، والتي كان من ضمنها تغيير المناهج الدراسية التي تتحدث عن فلسطين التاريخية

واوقف الاتحاد الاوربي المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، منذ سنة 2020 لأن «المسؤولين في المفوضية الأوروبية يتناقشون ما إذا كان عليهم اشتراط أجزاء من المساعدة الخارجية لإجراء تغييرات في الكتب المدرسية الفلسطينية».



استئناف المساعدات من دون شروط

وقال عادل العطية السفير الفلسطيني المناوب لدى الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 إن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بصرف المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني دون أي شروط.

وقال العطية في حديث مع إذاعة صوت فلسطين، إنه وبعد معركة دبلوماسية على مدار الست شهور الماضية ، يمكن الجزم بان الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بصرف المساعدات المالية التي يقدمها للشعب الفلسطيني دون شروط".

وأوضح أن مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي حاول على مدار الفترة الماضية ربط هذه المساعدات بشروط تتعلق بالمنهاج التعليمي الفلسطيني.

القيادة الفلسطينية رفضت

وشدد العطية على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لهذه الشروط ، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه والقبول بصرف المساعدات المالية للشعب الفلسطيني دون أي شروط تذكر.

وكان استيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات قد قال أمس أن أوروبا تقدم لفلسطين حوالي 300 مليون يورو سنويا ولكن ليس لخزينة الحكومة الفلسطينية بل يشمل كل شيء هناك 85 مليون يورو تذهب إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهذا المبلغ تم صرفه للوكالة نهاية العام الماضي ولكن ما تبقى حوالي 214 مليون يورو جزء منها يذهب إلى خزينة الحكومة وجزء إلى المشاريع التنموية، والذي يذهب إلى خزينة الحكومة هو 138 مليون يورو وما تبقى يذهب للمشاريع التنموية، وقد يكون زيادة بناءً على ما وعد به الأوروبيون بمساعدة فلسطين على مواجهة غلاء الأسعار.