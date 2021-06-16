اوربا تطالب ايران بالمزيد من الاجراءات وروحاني متفائل

قالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

وامس الثلاثاء أكد زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب قمتهم أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يتطلب تنفيذ طهران لالتزاماتها وإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأضافت أغنيس فون دير مول، المتحدثة باسم الوزارة في بيان "يجب اتخاذ قرارات شجاعة بسرعة لأن الوقت ليس في مصلحة أي طرف".

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أمس الثلاثاء إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن ينتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة.

روحاني: مباحثات فيينا تشهد "اللمسات النهائية"

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "مباحثات الاتفاق النووي في فيينا تشهد اللمسات النهائية، على الرغم من البطء فيها".

وفي سياق منفصل، دعا حسن روحاني الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن "مقاطعة الانتخابات ليس حلا، وأنه لا ينبغي تعريض الجمهورية لأي ضربات".

وقال روحاني: "حل المشكلات التي تعاني منها البلاد يكمن في المشاركة بالانتخابات"، مشددا على أن "تدني المشاركة في الانتخابات ليست في صالح النظام الإسلامي وإيران والمسؤولين".

بيان القمة الاوربية بشأن ايران

وجاء في البيان المشترك بعد القمة الأوروبية الأميركية في بروكسل اليوم، أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدركان أنه بجانب عودة إيران لتنفيذ كامل التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي، يعد رفع العقوبات عن طهران جزءا أساسيا من الاتفاق النووي".

وأوضح البيان المشترك أيضا أن الاتفاق النووي يظل ضروريا بالنسبة لضمان استمرار سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.