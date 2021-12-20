اوربا تواجه اوميكرون بفرض قيود في عيد الميلاد

مع الانتشار السريع لـلمتحور الجديد اوميكرون، لم تستبعد دول اوربية بفرض قيود مع وقوف القارة العجوز على ابواب الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

اغلاقات في اوربا

وتتضاعف الإصابات بأوميكرون بسرعة كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة فتزيد إلى مثليها كل يومين أو ثلاثة أيام في لندن ومناطق أخرى مما كان له أثر شديد على أسواق المال التي تخشى من أثر الانتشار على انتعاش الاقتصاد العالمي.

رفضت بريطانيا اليوم الاثنين، استبعاد فرض قيود على التجمعات بعد يوم من فرض هولندا رابع إغلاق مدفوعة بالانتشار السريع لأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في حين تدرس دول أخرى في أوروبا فرض قيود قبل عيد الميلاد.

هولندا

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الإغلاق يوم السبت، وقال إنه سيتضمن إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية والمطاعم ومحال تصفيف الشعر وصالات الألعاب الرياضية والمتاحف وغيرها من الأماكن العامة وسيستمر حتى 14 يناير كانون الثاني على الأقل.

بريطانيا

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أمس الأحد إن الحكومة ترقب البيانات عن كثب، وأي قرار لتقييد احتفال الناس بعيد الميلاد سيكون له ثمن سياسي باهظ على رئيس الوزراء الذي ضعفت سلطته بالتشكيك فيما إذا كان قد خالف قواعد الإغلاق العام الماضي.

وقالت لجنة المستشارين العلميين للحكومة الألمانية أمس الأحد إن من الضروري الحد من التواصل الاجتماعي إذ تظهر البيانات حتى الآن أن جرعة اللقاح المنشطة وحدها غير كافية لاحتواء انتشار المتحور الجديد.

قرارات اوربية بشأن اللقاح

واعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، قرارها بشأن لقاح كوفافاكس المضاد لكوفيد فيما تتضاعف التحذيرات، في الولايات المتحدة كما في أوروبا، في مواجهة الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون شديدة العدوى اليوم الإثنين.

وتعقد لجنة الأدوية المخصصة للاستخدام البشري في الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا لمراجعة طلب إعطاء الضوء الأخضر للقاح نوفافاكس. كما أكدت أنها ستعلن النتيجة فور توصلها إليها.

ونوفافاكس الذي قد يصبح اللقاح الخامس المضاد لكوفيد المصرح به في الاتحاد الأوروبي، يعتمد، على غرار لقاحات الأطفال المستخدمة على نطاق واسع، على بروتينات تثير استجابة مناعية وخالية من الفيروس، ويُطلق عليه اسم لقاح الوحدات الفرعية.

ووقعت المفوضية الأوروبية عقدا مع شركة نوفافاكس لشراء 200 مليون جرعة مسبقة من لقاحها بمجرد التصريح به من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية.

ورُصد المتحور الجديد لأول مرة في الشهر الماضي في جنوب أفريقيا وهونج كونج وانتشر حتى الآن فيما لا يقل عن 89 دولة ولم تتضح بعد شدة المرض الذي يسببه.