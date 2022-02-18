اوربا على شفا حرب ومواطني شرق اكرانيا يفرون الى روسيا

اكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها، فيما يتواصل الصف الاوكرانيا على الاقاليم المحاذية لروسيا، حيث فر المئات ، فقد اعلن عن انفجار كبير

في اقليم دونتيسك شرقي البلاد.

اوربا على شفير حرب

وقال لوكاشينكو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الجمعة: "بودي التأكيد على أنه لا يرغب أحد ليس في اندلاع حرب فقط بل وحتى في تصعيد أي نزاعات أيضا. لا نحتاج إلى ذلك، ليس البيلاروس ولا الروس".

وحذر لوكاشينكو من أن تطورات الوضع في دونباس لم تعد تتوقف على أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى، مضيفا: "من الواضح تماما لكم من يقف وراء تأجيج التوتر عند حدودنا". وتابع: "لأول مرة منذ عقود أصبحنا للأسف على شفا نزاع من شأنه أن يجر إلى دوامة القارة بالكامل تقريبا".

وأشار الرئيس إلى أن التطورات الأخيرة حول دونباس تظهر بوضوح "غياب المسؤولية لدى بعض السياسيين الغربيين وحماقتهم"، مضيفا أن سلوك قادة بعض الدول المجاورة لروسيا وبيلاروس في هذه الظروف "لا يمكن تفسيره بالمنطق".

اجلاء مواطني شرقي اوكرانيا

في الاثناء أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم عسكري وشيك من قبل قوات حكومة كييف. وأشار رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة ذاتيا وغير المعترف بها دوليا، دينيس بوشيلين، في تصريح مسجل، إلى أن قوات الحكومة الأوكرانية تستمر على مدى الأشهر الأخيرة في حشد قوات وأسلحة على طول خط التماس في دونباس، منها راجمات صواريخ ومنظومات أمريكية الصنع من طراز "ستينغر" و"جافلن".

في الوقت نفسه، أقر رئيس جمهورية دونيتسك بأن القصف الأوكراني سيشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين، مضيفا: "لذلك اعتبارا من يوم 18 فبراير تم تنظيم عملية جماعية ومنسقة لانسحاب المواطنين إلى روسيا".

وأوضح أن عملية الإجلاء ستشمل بالدرجة الأولى النساء والأطفال وكبار السن، داعيا سكان الجمهورية إلى "الإصغاء إلى هذا الكلام وتبني القرار الصحيح".

وحث رئيس جمهورية دونيتسك المواطنين على "التزام الهدوء والصبر"، مضيفا: "معا سنصمد وسننتصر".

عاجل🚨🚨..



انفجار ضخم في مركز مدينة "دونيتسك" شرقي أوكرانيا — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 18, 2022

انفجار سيارة أمام مقر حكومة اقليم دونيتسك

على صعيد متصل أكدت السلطات المحلية أن انفجارا عنيفا دوى اليوم الجمعة أمام مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا، وسط مدينة دونيتسك. وأعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك لدى مركز مراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان لها عن انفجار سيارة في الساعة الـ19:00 تقريبا من مساء اليوم، في محطة سيارات أمام مقر الحكومة.

وأشار البيان إلى أن دوي الانفجار سمع في كافة أنحاء المدينة، مضيفة أن طواقم لوزارة الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا جراء الانفجار.