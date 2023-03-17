اوغلو في القاهرة بعد 11 عاما من الخلافات

يصل الى العاصمة المصرية يوم غدا السبت 18 مارس- آذار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما، وتاتي في اعقاب زيارة الوزير المصري الى تركيا دعما وتعاطفا بعد اصابتها بزلزال مدمر الشهر الماضي

واعلنت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، أن تشاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره المصري سامح شكري ، وهو ما اكدته بدورها وزارة الخارجية المصرية

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي بوساطة امير قطر الشيخ تميم بن حمد في الدوحة، على هامش افتتاح مونديال قطر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي