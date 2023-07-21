اوكرانيا تتهم روسيا بقصف صوامع الحبوب

اتهمت السلطات الاوكرانية الجيش الروسي بقصف صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية جنوبالبلاد مما أسفر عن إصابة شخصين بعد ايام قليلة من اعلان موسكو انتهاء العمل في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الاسود

وقال حاكم منطقة أوديسا الجمعة على تطبيق تلغرام "للأسف تم قصف صوامع الحبوب .. دمر العدو 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير".

وقال المسؤول الاوكراني ان القوات الروسية استخدمت صواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود على ارتفاع منخفض مما مكنها من تفادي أنظمة الدفاع الجوي وقد اصاب صاروخان مخازن الحبوب مما تسبب في نشوب حريق. وضرب صاروخ آخر المؤسسة الزراعية نفسها خلال إخماد النيران مما أدى إلى إتلاف المعدات الزراعية ومعدات الإنقاذ.

وأتاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية تركيا والأمم المتحدة، لسفن الشحن المحملة بالحبوب الإبحار من الموانئ الأوكرانية عبر ممرات بحرية آمنة وتم تجديده عدة مرات الا ان السلطات الروسية رفضت تجديده مؤخرا في محاولة للضغط على الغرب الذي يقدم مساعدات مهولة للقوات الاوكرانية في سبيل ابقاء دائرة الحرب مشتعلة

وكانت السلطات الروسية افادت أن قواتها أجرت "تدريبا" في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.