اولويات نتنياهو: سأحمي الشواذ والمثليين واحارب ايران

اعلن رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو انه سيعمل على تجنيب الاسرائيليين للحروب التي اسماها بغير الضرورية على الرغم من تقاسمه لمقاعد الحكومة مع كبار قادة التطرف والتشدد.

ايران والمثليين من اولويات نتنياهو

وقال نتنياهو مقابلة مع شبكة الأخبار الأمريكية NBC: "سأوقف إيران وسأجري المزيد من اتفاقيات السلام بعد اتفاقيات السلام التاريخية الأربعة التي أبرمناها" في اشارة الى اتفاقيات السلام التي وقعها خلال حكمه الماضي مع دولة الامارات والبحرين والمغرب.

واعلن نتنياهو أنه سيحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسيجنب إسرائيل الحروب غير الضرورية، واشار الى ان سياسته لن تقبل أي ضرر ضد المثليين، مبينا أنه كرئيس للوزراء لديه يدين على عجلة قيادة الحكومة وسيقود السياسة في جميع المجالات.

مشكلة اميركية مع نتنياهو

بالتزامن مه هذه التصريحات فقد اعلن موقع زمان إسرائيل العبريةعن صعوبات ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع وزراء في حكومة نتنياهو المقبلة وسيما وانها ستضم غلاة التطرف والتشدد والارهاب في مقدمتهم رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، الذي أدين مرارا بالتحريض على العنصرية وتأييد تنظيم إرهابي على قوائم المرفوضوين دوليا

وكذلك رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي أدين أيضا بالتحريض على العنصرية ومعروف بمواقفه المتطرفة، زيادة على ذلك ستكون لسمعة رئيس حزب شاس أرييه درعي، وقعا سلبيا كونه ادين مرتين بتهم فساد خطيرة تأثير سلبي على تعاون دول معه، خاصة وأنه سيتولى حقائب وزارية هامة، هي الداخلية في السنتين الأوليين وحقيبة المالية في النصف الثاني من ولاية الحكومة.