اول جولة خارجية لابن سلمان منذ ازمة مقتل خاشقجي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

يشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري، ضمن ما يتوقع ان يكون اول جولة خارجية له منذ تفجر ازمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وزير الطاقة السعودي خالد عبدالعزيز الفالح أن بن سلمان سيحضر قمة العشرين في الأرجنيتن، في إطار جولة خارجية سيقوم بها، دون تفاصيل أكثر.

ولم تعلن السلطات السعودية تفاصيل الجولة الخارجية، حتى الساعة (5.30 ت.غ) من صباح الثلاثاء، غير أنها ستكون أول جولة يقوم بها ولي العهد منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

ووفق تقارير إعلامية، تعقد قمة العشرين، في دورتها الجديدة، بالأرجنتين، يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ومطلع ديسمبر/ كانون أول المقبل، بحضور عدد من قادة العالم.