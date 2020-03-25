اول حالة وفاة بالكورونا واغلاق كنيسة القيامة في القدس

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.

وأضاف ملحم في تصريح صحفي أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

الى ذلك أعلن رؤساء الكنائس إغلاق كنيسة القيامة في القدس، ابتداء من مساء الأربعاء، لمدة أسبوع قابل للتمديد حسب الحاجة، منعا لتفشي فيروس كورونا، وتماشيا مع حالة الطوارئ.

وقال وديع أبو نصار المتحدث الإعلامي باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة لرويترز إن كنيسة القيامة ستغلق اعتبارا من الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأضاف أن القرار أعقب اجتماعا بين الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بارزون بالكنيسة اليوم.

وذكر أن قادة الكنيسة يتفهمون الوضع وأن الأمر يسري مبدئيا لمدة أسبوع مضيفا أن لا أحد يعلم إلى متى ستستمر الأزمة.