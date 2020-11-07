اول رد فعل فلسطيني على هزيمة ترامب

قال القيادي الفلسطيني في حركة فتح نبيل شعث انه لم يكن هناك اسوء من دونالد ترامب وان رحيله مكسب

من جهته اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سعى لتصفية قضية فلسطين، اختفى ولن تختفي القدس".

وأضاف: "هذا الرجل (ترامب) الذي سعى لتصفية القضية الفلسطينية اختفى ولن تختفي القدس".

وطالب هنية، بالوقوف في وجه التطبيع قائلا: "التطبيع لا يعبر عن ضمير أمة، هو مسار الندم، ففلسطين أمانة والتطبيع ندامة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن مرشح الرئاسة الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، أمام منافسه ترامب، أن جميع المؤشرات من عملية فرز الأصوات الجارية في الولايات المتأرجحة تؤكد فوزه برئاسة البلاد فيما بعد اعلن عن فوزة بشكل رسمي