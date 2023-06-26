اول زعيم عربي خليجي يعلن دعمه لـ بوتين ضد فاغنر

فيما كانت روسيا تشهد حالة نادرة من تمرد قوة رئيسية في البلاد، عادت ادراجها بعد ان حققت نصرا مهما في اوكرانيا، كان عددا من زعماء العالم يتواصلون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متضامنين ومؤيدين لموقفه، لكن تلك الاتصالات لم يمر من بينها موقف لاي زعيم عربي حتى الرئيس السوري بشار الاسد الحليف والمؤيد لموسكو وبوتين

الاتصال الاول الذي تم للرئيس بوتين مع زعيم عربي كان بالشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، امير دولة قطر ، حيث اكد بيان صادر عن الكرملين، فإن أمير قطر، أعرب خلال الاتصال لبوتين فيه عن دعمه والقطريين للقيادة الروسية في مواجهتها لمحاولة التمرد.

وتباحث الزعيمان في تطوير العلاقات الثنائية، والمستوى العالي للتعاون الروسي القطري، وأكدا الاهتمام المشترك في تعزيزه في مختلف المجالات

وهنأ الرئيس الروسي، أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وكذلك بمناسبة عيد الأضحى .

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد زار العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي واجرى مباحثات مهمة مع القيادة الروسية