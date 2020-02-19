اول طائرة مدنية في مطار حلب منذ 80 سنوات واردوغان يهدد باجتياح ادلب

فيما توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعملية عسكرية واسعة في ادلب فقد وصلت اليوم الأربعاء أول طائرة ركاب إلى مطار حلب الدولي قادمة من العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع دام نحو 8 سنوات.

من دمشق الى حلب

وأعلن وزير النقل السوري علي حمود الاثنين الماضي استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء من دمشق إلى حلب.

وأقلعت الطائرة التابعة لخطوط الطيران السورية الساعة 10:43 بالتوقيت المحلي من دمشق، ووصلت مطار حلب في تمام الساعة 11:23 بالتوقيت المحلي.

والطائرة من طراز "إيرباص A320"، والرحلة تحمل رقم RB113.

وفيما يلي مسار رحلة الطائرة:

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ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن العملية العسكرية في إدلب"مسألة وقت"، مشيرا إلى أن أنقرة وجهت تحذيرات نهائية للحكومة السورية بهذا الشأن.

وأضاف في كلمة له أمام البرلمان التركي، أن أنقرة "لم تحقق النتائج المرجوة في محادثاتها مع موسكو بشأن إدلب، والمباحثات بعيدة جدا عن تلبية مطالب تركيا".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده عازمة على جعل إدلب السورية منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا أعدت خطة عملياتها في إدلب شمال سوريا، وذلك بعد يوم من انتهاء المحادثات الروسية-التركية في موسكو بشأن إدلب، التي وصفت الرئاسة التركية نتائجها بـ"غير المرضية".

وأكدت الرئاسة التركية التزامها باتفاق سوتشي، مشددة في المقابل على أن أنقرة لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب، ولن تغير مواقع نقاط المراقبة هناك.