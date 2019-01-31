اول طيار درزي في جيش الاحتلال الاسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يقبل انتساب أول طيار درزي
ذكر موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية" الإخباري، أن أول طيار من أبناء الطائفة الدرزية سينضم إلى صفوف الجيش الإسرائيلي بعد أربعة أشهر.
وأورد الموقع أن هذا المتدرب الذي رمز لاسمه بالحرف "ج"، اختار "الانضمام إلى دورة الهليكوبتر في سلاح الجو نظرا للتحديات التي يواجهها الطيار في هذا النوع من الخدمة العسكرية".
ولفت المصدر إلى أن "ج" سيكون أول طيار درزي من المتوقع أن ينضم إلى الجيش الإسرائيلي، في حين أن ثلاثة دروز آخرين قد أنهوا دورة مماثلة بنجاح وهم يعملون الآن ملاحين في سلاح الجو الإسرائيلي.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- اسرائيل تغلق محكمة بيت ايل العسكرية وضابط درزي يتسلم مهامه كمنسق جديد لعمليات جيش الاحتلال الاراضي الفلسطينية
- مرشد جيش الاحتلال: الجنود الاسرائيليون الذين خطفهم حزب الله يعتبرون قتلى
- الانتهاكات الاسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين
- استشهاد تسعة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في غزة
- بدأتها عربيا مصر وفلسطينيا الشعبية: 35 عملية تبادل أسرى مع الاحتلال من 1948 وحتى 2006