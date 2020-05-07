ايران: أكثر من 103 آلاف إصابة بكورونا.. وتصاعد الإصابات في "خوزستان"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة و1485 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إقليم خوزستان يشهد وضعا هشا بفعل تصاعد عدد الإصابات

وقالت الوزارة إنها سجلت 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 1680 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 103135.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 78 حالة وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 6486.

ولفتت الوزارة إلى أن 2728 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 82744 حالة شفاء.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، أنها أجرت 544702 فحص تشخيص فيروس كورونا حتى اليوم.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد استقرارا في أوضاع غالبية الأقاليم الإيرانية باستثناء إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، الذي يشهد وضعا هشا ويسجل تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".