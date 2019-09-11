ايران: إقالة بولتون تمثل "هزيمة للسياسات الراديكالية في واشنطن"

دعت ايران الولايات المتحدة الاربعاء، الى "التخلي عن الداعين الى الحرب"، ممعتبرة أن إقالة الرئيس الاميركي دونالد ترامب مستشارة للامن القومي جون بولتون تمثل "هزيمة للسياسات الراديكالية في واشنطن".

وأعلن ترامب الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض. موضحا في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

ويمثل بولتون الجناح الصقوري في ادارة ترامب، ومن اشد مؤيدي سياسة الضغط القصوى التي تمارسها بلاده حيال ايران، كما انه لا يخفي ميله الى استخدام الخيار العسكري ضد الجمهورية الاسلامية.

وفي اول تعليق على اقالة بولتون، قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن "على الأمريكيين أن يدركوا أن الحرب والداعين إلى الحرب ليسوا لصالحهم"، في اشارة ضمنية الى الجناح الصقوري في البيت الابيض، والذي كان يتزعمه مستشار الامن القومي المقال.

ودعا روحاني واشنطن إلى "التخلي عن الداعين للحرب وترك سياسة الحرب وسياسة الحد الأقصى من الضغوط في التعامل مع طهران".

وأكد إن بلاده ستقدم على المزيد من خطوات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني إذا لزم الأمر. مضيفا ان طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل، إذا التزم به الطرف الآخر.

وتابع روحاني أن الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزامات إيران النووية كانت أهم من الخطوتين الأولى والثانية بشكل غير قابل للمقارنة، وسنقدم على مزيد من الخطوات عند الضرورة، مشددا على أن طهران ستواصل طريق المقاومة والصمود في مواجهة سياسة الحد الأقصى من الضغوط.

ولفت روحاني إلى أن إيران لم تكن البادئة بأي حرب أو عقوبات ولم تكن أول من نقض التزاماته في الاتفاق النووي.

ومن جانبه، قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الايراني إن "إخراج جون بولتون.. يمثل هزيمة للسياسات الراديكالية في واشنطن"، معتبرا أن "العالم أثبت لواشنطن أنه من غير الممكن تقبل السياسة التي كان يتبعها بولتون".

ورأى واعظي أن طرد بولتون دليل على إدراك الإدارة الأمريكية المتشددة بأن زمن الحروب قد ولى، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة عداء بولتون لإيران بعدائه لأي دولة أخرى.

وعلى صعيده، رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التعليق على إقالة بولتون، مؤكدا أن إيران لن تصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.

وكتب عباس الموسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدة عبر "تويتر"، أن ظريف، وردا على طلب مراسل أمريكي التعليق على طرد بولتون، قال: "لن نصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية."