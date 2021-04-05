ايران: اعتقال جاسوس اسرائيلي

اعتقلت السلطات الإيرانية جاسوسا إسرائيليا وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران وفق ما افادت قنوات اعلامية رسمية

ونقلت الوكالات عن مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية: تم اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس يعملون لصالح أجهزة أمنية أجنبية في المحافظة" نافيا وجود عناصر تكفيرية في المحافظة

كما نقل موقع «وكالة نادي المراسلين الشباب» للأنباء التابع للتلفزيون الإيراني، عن مسؤول بوزارة الاستخبارات قوله: «اعتُقل جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان الشرق الإيراني... كما اعتُقل جواسيس آخرون كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في دول عدة».

وترفض إيران الاعتراف بإسرائيل وتتهمها بالوقوف وراء أعمال تخريب واغتيال علماء يشاركون في البرنامج النووي الإيراني.

وأعدمت السلطات العام الماضي إيرانياً أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

كان سعيد دهقان، أحد محامي السائح الفرنسي، بنجامين بريير، الذي اعتقل في إيران قبل نحو 10 أشهر، قد أعلن أن موكله يواجه اتهامات "بالتجسس والدعاية ضد النظام".

وقال دهقان إنه "تم توجيه تهمتين بالتجسس والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية للفرنسي بنجامين بريير"، مضيفا أن بريير يواجه حكما بالسجن لمدد طويلة.

صراع ايراني اسرائيلي

وتعتبر القيادة الإسرائيلية برنامج إيران النووي تهديدا وجوديا، وقد هدد قادة الدفاع والسياسيون الإسرائيليون مرارا بضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا بدت إيران على وشك تطوير سلاح نووي فعلي.

وقد عارض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاتفاقية النووية (خطة العمل الشاملة المشتركة) بشدة منذ البداية باعتبارها غير مقيدة لقدرات إيران النووية بشكل كاف، وهو يعارض خطة الولايات المتحدة للعودة إلى الصفقة دون المطالبة بتنازلات إيرانية إضافية كبيرة تبقي إسرائيل في مأمن من أي هجمات محتملة من إيران.