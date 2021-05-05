ايران: اعتقال شبان وفتيات اقامو "ليلة مختلطة"

أعلن المدعي العام في مدينة كلبهار التابعة لمحافظة خراسان الرضوية، خليل الله برزنوني امس الثلاثاء 4 مايو (أيار) أن القوات الأمنية الإيرانية اقتحمت فيلا في مدينة كلمكان التابعة للمحافظة المذكورة واعتقلت 16 شخصا بين رجل وامرأة كانوا في حفلة ليلية "مختلطة".

وأفادت وكالة "تسنيم" لأنباء أن القوات الأمنية تلقت تقارير حول "رقص واحتفال" في الفيلا المذكورة ثم قامت باقتحامها واعتقلت الشباب والفتيات الذين كانوا هناك.

وقال المدعي العام في مدينة كلبهار إن الحفلة كانت خاصة وأقيمت ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان وبالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام علي.

يشار أنه في السنوات الأخيرة، ارتفعت أعداد الاقتحامات التي تشنها القوات الإيرانية على الحفلات في مختلف المدن الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في عام 2016: "لا يحق لنا التدخل في الحياة الخاصة والعامة للشعب".