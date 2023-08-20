ايران: اعتقال وكيل عقاري بعد انتشار فيديو يوثق بيعه شقة لكلب!

اعلنت الشرطة الايرانية الاحد، انها اوقفت صاحب وكالة عقارية بسبب جريمة غريبة تمثلت في تنظيمه صفقة بيع شقة سكنية في طهران لكلب!.

وقالت الشرطة في بيان انها اوقفت الرجل بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام شركته بتنفيذ هذه العملية التجارية الغريبة.

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يبدو زوجان ايرانيان وهما يتخليان عن ملكية شقتهما الواقعة في غرب العاصمة طهران الى كلبهما المحبب "تشيستر".

ويشاهد الزوجان في الفيديو الغريب اثناء توقيعهما وثيقة رسمية تنقلة ملكية العقار الى رفيقهما الصغير ذي الفرو الابيض الكثيف، والذي كان يقف على طاولة وكيل المكتب العقاري.

واستُخدم مخلب الكلب لاتماما الصفقة بمساعدة المراة التي قامت بغمسه في محبرة قبل ان تلصقه وتطبعه على وثيقة عقد نقل الملكية، قبل ان يقوم الجميع بتهنئة المخلوق ذي القوائم الاربع على الشقة.

وبرر الزوجان ما قاما به قائلين انه جاء نتيجة عدم وجود اي وريث لهما ولرغبتهما في منح الشقة لحيوانهما الاليف العزيز عليهما.

ومن جانبها، فتحت السلطات الايرانية تحقيقا في الفيديو بعد انتشاره، حيث تم اعتقال صاحب المكتب العقاري الذي تورط في عملية البيع، حيث جرى اغلاق وكالته لفترة وجيزة.

رفتند یه آپارتمان به اسم سگشون آقا چستر زدن ، سگه پای قولنامه انگشتم زد 🤦‍♂️ pic.twitter.com/uSd30ZkCOe — کتابشاه سوم (@ketabshah3) August 18, 2023

وقال رضا طبر نائب المدعي العام في طهران ان الصفقة تم اعتبارها محاولة لتقويض القيم الأخلاقية للمجتمع عبر افعال غير قانونية، بحسب ما نقله عنه موقع " ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الايرانية.

وتشير عبارة القيم الاخلاقية الى النظرة العامة للكلب في ايران، كما في الكثير من الدول الاسلامية، باعتباره نجسا، رغم انه لا يحظر اقتناؤه.

وعام 2022، تم ارسال مشروع قانون الى البرلمان الايراني يحظر شراء وبيع او اقتناء الكلاب والقطط وحيوانات اليفة اخرى، ويشترط على من يريد الاحتفاظ بها الحصول قبل ذلك على اذن من السلطات.

ويبدو ان رجال الدين المتشددين هم من يقف وراء مشروع القانون الذي ياتي في وقت تزايد فيه عدد الايرانيين الذين يقتنون حيوانات اليفة، وخصوصا ممن ينتمون الى الطبقتين الغنية والمتوسطة.