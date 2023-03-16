ايران: الإمارات ارتكبت خطأ استراتيجيا في التطبيع مع إسرائيل

البوابه - قالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن علاقة إيران مع الإمارات قوية، إلا أنها أبوظبي ارتكبت خطأ استراتيجيا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشار شهريار حيدري عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إلى طيب العلاقات مع الإمارات إذ أن لها دور إقليمي بين إيران والسعودية والبحرين ودول أخرى في المنطقة معبرا في الوقت ذاته عن قلق ايران ازاء افتتاح سفارة الكيان الصهيوني لديها.

وشدد حيدري خلال مقابلة مع وكالة إيلنا على أن الإمارات لم يكن عليها أن ترتكب هذا الخطأ، معتبرا ذلك الإجراء خطأ استراتيجياً.

لافتا إلى أن الإمارات في نفس الوقت الإمارات جارة وتتشارك مع ايران في حدود في البحر، كما أنها مورد لمستودعات البضائع الصينية والأوروبية وموزع لها.

كاشفا عن علاقة متينة منذ بداية تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة، في الشؤون الاقتصادية، التي لم تتضرر مع الإمارات العربية المتحدة أبدا، إلا أنه يتوجب تصحيح بعض سلوكيات الإمارات، خاصة أنه يجب إعادة النظر في وجهة نظرها تجاه النظام الصهيوني.

