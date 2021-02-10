ايران: الحرس الثوري يعرض صواريخ باليستية في طهران

عرض، الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإيرانية.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن

"القوة الجوفضائية بالحرس الثوري عرضت الصواريخ الباليستية "ذوالفقار بصير"، و"دزفول"، و"قيام".

وأوضحت أن "صاروخ "ذوالفقار بصیر"، هو أحدث صاروخ من فئة ذوالفقار ويصل مداه إلى 700 كلم ومزود برأس كاشف ضوئي، لديه القدرة على استهداف سفن العدو في البحر". أما صاروخ "دزفول" الباليستي، "هو مثال آخر على صواريخ من فئة ذو الفقار، ويبلغ مداه 1000 كلم، وهو فئة صواريخ أرض - أرض التكتيكية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".

وأضافت الوكالة أن صاروخ "قيام" الباليستي، "يبلغ مداه 800 كلم بنوعين قيام -1 وقيام - 2 ، ومزود برؤوس حربية موجهة حتى نهاية المسار، ويمتاز بدقة متناهية في اصابة الهدف"، مؤكدة أنه تم استخدامه لاستهداف قاعدة عین الأسد الأمريكية غربي العراق.