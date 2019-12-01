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ايران: بدء تسجيل الترشح للانتخابات التشريعية

منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:49
بدء تسجيل الترشح للانتخابات التشريعية في إيران
بدء تسجيل الترشح للانتخابات التشريعية في إيران
بدأ التسجيل الحادي عشر للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي بعد إصدار أمر من وزير الداخلية صباح اليوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في وقت سابق أعلن الامين والمتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران اسماعيل موسوي عن بدء التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد اعتبارا من اليوم الاحد 1 كانون الاول /ديسمبر.

وقال موسوي، إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في نسختها الحادية عشر سيستمر لغاية يوم السبت المقبل على مدى اسبوع واحد في 208 منطقة انتخابية.

واضاف: إن المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ينبغي أن يكونوا حائزين على شهادة الماجستير كحد أدنى.

ويشار الى ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل./انتهى/

 

Via SyndiGate.info


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