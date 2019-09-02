ايران تؤكد الانفجار بمنصة اطلاق الاقمار الصناعية وتنتقد تشفي ترامب

قالت ايران ان "حادث الانفجار في منصة اطلاق القمر الصناعي لم يسفر عن اي خسائر في الارواح"، ونجم عن "خطأ فني لاغير".

أكدت إيران الاثنين وقوع انفجار في إحدى منصات إطلاق الأقمار الصناعية، قائلة إنه كان بسبب خطأ فني، وانتقدت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كونها اظهرت تشفيا بذلك.

وقد أعلن ترامب أن بلاده غير متورطة بما وصفه بانه "حادث كارثي" في مركز الامام الخميني الفضائي في سمنان في تغريدة الجمعة أرفقها بصورة عالية الدقة تشير إلى أضرار واضحة في الموقع.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للتلفزيون إن "ما تم الحديث بشأنه في اطار الحكومة هو ان الانفجار وقع داخل المنصة حيث لم يتم لحد الان نقل اي قمر صناعي اليها".

وتابع أن "الحادث وقع في منصة العملية التجريبية وليس الاطلاق".

وعبر ربيعي عن الارتياح ازاء ان "حادث الانفجار في منصة اطلاق القمر الصناعي لم يسفر عن اي خسائر في الارواح".

وأكد المتحدث أن الحادث "خطأ فني لاغير".

وندد بتغريدة الرئيس الاميركي التي ارفقها بصورة و"تعامله بشغف مع هذا الامر".

وختم موضحا ان ايران "تمضي قدما نحو مزيد من الازدهار وتحقيق الانجازات في مسيرتها العلمية والتقنية".

وقد انسحب ترامب العام الماضي من اتفاق دولي مهم وضع قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات عنها، كما أعاد فرض عقوبات تخنق اقتصادها.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من مركز الامام الخميني الفضائي في سمنان في 29 اب/أغسطس الماضي.

