ايران تبدي استعدادها للوساطة بين السعودية والحوثيين

أبدت هيئة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، استعدادها للوساطة بين المملكة العربية السعودية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن،

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، أن بلاده ليس لديها مشكلة في العمل على تهدئة التوترات مع جيرانها، بما في ذلك السعودية.

وأضاف أن "تصرفات السعودية السابقة ضد إيران، إلى جانب بعض المواقف والسياسات الحالية، تعمل على إبطاء عملية التفاوض"، بحسب قناة الميادين.

مؤكدا استعداد بلاده للتوسط بين الجانبين إذا كانت السعودية تريد حل مشكلتها مع اليمن، وإذا وافق الجانب اليمني (أنصار الله).

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.