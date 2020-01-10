ايران تتعاون مع اوكرانيا وستعلن نتائج التحقيق السبت

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من حكومة البلاد بأن سلطات الجمهورية الإسلامية ستعلن السبت سبب كارثة تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن لجنة الأحداث الجوية الإيرانية ستعقد السبت اجتماعا بمشاركة خبراء محليين وأجانب حول القضية.

وأوضحت "فارس" أنه سيتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة بعد تقديم التقرير الأولي لفريق التحقيق في هذه الكارثة الجوية.

وسُمح لخبراء أوكرانيين في ايران بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو الجمعة.

وأرسلت كييف نحو 50 خبيرا إلى إيران للمشاركة في التحقيق بسقوط طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من طهران الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال بريستايكو خلال مؤتمر صحافي "سمح لفريقنا الآن بمعاينة الصندوقين الأسودين".

وأضاف أن اوكرانيا ترى "تعاونا تاما" من قبل إيران، مضيفا أنه سمح للخبراء الأوكرانيين أيضا بالوصول إلى موقع الكارثة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 8 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

ومساء الخميس، ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني، ليؤكد لاحقا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية تحطم الطائرة بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة إيرانية للدفاع الجوي عن طريق الخطأ، بينما قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم، إن هذا الأمر "مرجح جدا"، وهو ما أكده لاحقا وزير الدفاع الأمريكي، مايك بومبيو، في الوقت الذي تنفي فيه إيران قطعيا هذه الرواية.