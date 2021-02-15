ايران تتعهد بخرق الاتفاق النووي وموسكو تدعو للتريث

هددت إيران مجددا بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي المُبرم بينها وبين الدول الكبرى عام 2015 فيما دعتها روسيا للالتزام والتريث بالاتفاقيات الموقعة في هذا المجال

ايران ستقوم بتقليص التزاماتها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده، مشيرا إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي: “لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

انها الالتزام

ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير/ شباط سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.

كانت إيران قد بدأت، الأسبوع الماضي، إنتاج معدن اليورانيوم، على الرغم من تحذيرات القوى الدولية من أن هذا يشكل انتهاكا جديدا للاتفاقية الموقعة معها عام 2015.

روسيا تدعو للتريث

الى ذلك دعا نائب وزير الخارجية الروسي ،سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، إيران إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس تجاه الاتفاق النووي.

وقال ريابكوف: “موسكو تدعو واسنطن لإرسال إشارة إلى طهران حول استعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي”.

هددت إيران مجددا بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي المُبرم بينها وبين الدول الكبرى عام 2015.

وأكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود 3.6 غم من مادة اليورانيوم في منشأة في إصفهان الأسبوع الماضي.

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