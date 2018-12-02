ارشيف

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن متحدث باسم الجيش قوله يوم الأحد إن إيران ستواصل تجارب الصواريخ لتعزيز قدراتها للدفاع والردع وذلك عقب زعم واشنطن أن طهران أجرت تجربة لصاروخ جديد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أدان يوم السبت ما وصفها بتجربة إيرانية لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس واعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الوكالة عن الجنرال أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله "التجارب الصاروخية... تجرى من أجل الدفاع وقوة الردع الخاصة بالبلاد وسنستمر في ذلك".

ولم يؤكد المتحدث أو ينفي أن بلاده أجرت تجربة لصاروخ جديد.