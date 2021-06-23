ايران تحبط هجوما على منشآت نووية

احبطت الدولة الايرانية ما وصفته بـ محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفق ما افادت تقارير اعلامية في طهران من دون تأكيد السلطات بشكل مباشر وصريح.

هجوم فاشل على منشآت نووية

وأفادت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي، بتعرض مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج لهجوم فاشل لم يؤد إلى أي خسائر بشرية أو مالية، مضيفة أنه تم احباط الهجوم قبل أن يحدث أي ضرر بالمبنى بفضل الإجراءات الأمنية المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ولفتت "نور نيوز"، إلى أن يقظة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدفاعية في تحديد وكشف ومكافحة إجراءات التخريب لضرب أنشطة إيران النووية السلمية فشلت في تعطيل استمرار برامج إيران النووية، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في هذه الحادثة وتحديد أسبابها ومتابعتها من قبل السلطات المسؤولة.

وقالت الوكالة إن "المخربين فشلوا في تنفيذ مخططاتهم لاستهداف مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

وتتهم ايران سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتخريب ومهاجمة منشآتها النووية وقد نفذت عدة هجمات على تلك المنشآت كما اقرت باغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة