ايران تحبط هجوم اسرائيلي على وزارة الدفاع

كشفت تقارير اعلامية ايرانية ان القوات المسلحة احبطت هجوما على مجمع تابع لوزارة الدفاع الايرانية في اصفهان بواسطة طائرة مسيرة واتهمت التقارير اسرائيل بالوقوف وراءه

ووفق وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية فان مجمع تابع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، تعرض لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة واشارت الى انه تم اسقاط الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع، مؤكدة أنه لم تحدث أي أضرار في المجمع.

وفيما لم تؤكد وزارة الداخلية الايرانية رسميا هذه الانباء فان نائب محافظ أصفهان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، محمد رضا جان نثاري، قال ان الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة على أهبة الاستعداد دائمًا للتعامل مع أي تهديد.

وتتهم ايران الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ هجمات على منشآتها العلمية والنووية ومقارها العسكرية واغتيال شخصيات امنية وعسكرية وعلماء الى جانب تنفيذ هجمات بالمسيرات