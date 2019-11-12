ايران ترفض حلولا اوربية لمعضلة النووي

رفضت ايران مقترحات اوربية "جيدة نسبيا" لانعدام ثقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني: "توصلنا إلى اتفاق مع الأوروبيين حول المبادئ، لكن هناك خلافات في طريقة التنفيذ... رفضنا المقترحات التي قدمها الأوروبيون لكننا لم نغلق باب التفاوض".

وتابع: "منحنا الدول الأوروبية فرصة عام كامل للتعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل البدء بتقليص التزاماتنا".

وأكد روحاني على أن طهران لم تتخل عن طريق المفاوضات، وقال: "لوكان في الولايات المتحدة رئيس أمريكي آخر، لتمكنا من التوصل إلى اتفاق منذ سبتمبر الماضي... لا يمكن لأي دولة مساءلة إيران عن استئناف تشغيل مفاعل فوردو".

وختم: "خطواتنا في تقليص التزاماتنا النووية محسوبة ومنطقية والطرف المقابل لم يتمكن حتى الآن من إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي".