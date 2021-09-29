ايران تستنكر النشاط النووي السعودي وتدعو لمراقبته

دعت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء بوضع النشاطات النووية السعودية تحت الرقابة الدولية وطالبت بالتمسك بالشفافية فيما يتعلق بالملف النووي السعودي وإخضاعه لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تنفيذ اتفاق الضمانات"، مضيفة أنه في حال رفضت السعودية تنفيذ ذلك، "يجب إيقاف كافة أنواع التعاون النووي الدولي مع هذا البلد".

رد ايراني على السعودية

وكانت الخارجية الايرانية ترد على الرياض التي دعت المجتمع الدولي للتشدد مع طهران في مراقبة النشاطات النووية، وقال رضا نجفي، وكيل الدائرة الحقوقية في الخارجية الإيرانية: "نطالب بنزع السلاح النووي وإنهاء تهديد استخدامه ونعتبرها مسؤولية حقوقية وسياسية وأخلاقية لجميع الدول وعلى وجه الخصوص تلك التي تمتلك الأسلحة النووية".

وأكد أن "إيران ترفض بأشد العبارات جميع أنواع امتلاك وتخزين وتطوير واستخدام ونشر الأسلحة النووية على مستوى المنطقة والعالم".

أعلن رئيس الدائرة القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية رضا نجفي أن بلاده ترفض بقوة حفظ وتخزين وتطوير واستخدام وانتشار الأسلحة النووية على المستويين الإقليمي والعالمي داعياً إلى نزع هذا السلاح على المستوى العالمي. pic.twitter.com/Ha4s3bAjvB — nbnlebanon (@nbntweets) September 29, 2021

السعودية: ايران خرقت القوانين الدولية

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كلمته خلال لاجتماع بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء، قد دعا المجتمع الدولي لـ"تحمل مسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية"، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدولية "لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد"



وأضاف: "المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد، وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.".

وتابع أن "السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة".