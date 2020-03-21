ايران: تسجيل 100 وفاة جراء "كورونا" السبت

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت بأكثر من 100 ليصل إلى 1556، في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفا.

كان العدد الإجمالي للوفيات في إيران قد بلغ 1433 أمس الجمعة، في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 19644.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إن إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد بما في ذلك قيود السفر لن تُطبق إلا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حيث يتوقع تراجع حدة الأزمة بحلول ذلك الموعد.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن إيران “يجب أن تفعل كل ما هو ضروري لعودة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته”. واتهم “معادين للثورة” بالتآمر لوقف الإنتاج الاقتصادي.

وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بالعدوى خارج الصين حيث سجلت أكثر من 1400 حالة وفاة حتى الآن وقرابة 20 ألف إصابة مؤكدة.