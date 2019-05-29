ايران تسخر من اتهام بولتون لها بالمسؤولية عن هجمات السفن بالخليج

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون رجح فيها استخدام ألغام بحرية إيرانية في الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا الشهر.

ونسبت وكالة فارس للأنباء للمتحدث عباس موسوي القول “إثارة هذه المزاعم السخيفة خلال اجتماع مع من لديهم تاريخ طويل من السياسات المعادية لإيران ليس أمرا غريبا… صبر إيران الاستراتيجي ويقظتها وبراعتها الدفاعية سيحبط المؤامرات الخبيثة التي حاكها بولتون وغيره من دعاة الحرب”.

وقال بولتون الأربعاء خلال جلسة مع صحافيين في السفارة الأمريكية في أبوظبي إنه من “شبه المؤكد” أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات، باستخدام “ألغام بحرية”.

وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن اماراتية) لأضرار في “عمليات تخريبية” قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز هذا الشهر، بحسب أبوظبي.

