ايران تسعى لعلاقات مع الجوار وتهدد بقصف العراق

حذرت ايران الحكومة العراقية من انها ستشن غارات على اقليم كردستان العراق لمطاردة من وصفتهم بالارهابيين الذين يهددون الامن الايراني فيما كان وزير الخارجية يتحدث عن علاقات طيبة مع دول الجوار

الحرس الثوري يهدد بقصف العراق

واعلن قائد القوة البرية في الحرس الثوري انه يجب على بغداد وضع حد لمن وصفهم بالارهابيين الذين حولو إقليم كردستان إلى مرتع لهم لتهديد ايران.

وأضاف: "أي تقصير وأي غفلة عن ذلك، يتعارض مع حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين البلدين"، مطالبا سكان إقليم كردستان العراق بـ"الابتعاد عن مقار الإرهابيين حفاظا على سلامتهم".

وحذر: "فقد نوجه لها ضربات قوية وموجعة، اذا ما تطلب الامر".

علاقات مع دول الجوار

في المقابل كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يتحدث الاثنين، أن أولوية الحكومة الإيرانية في السياسة الخارجية هي "العلاقات مع دول الجوار و القوى الاقتصادية الجديدة في آسيا".

وقال عبد اللهيان في لقاءه مع سفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية الخارجية في طهران اليوم الاثنين: "نؤكد على الدبلوماسية المتوازنة وأن أولويتنا في السياسة الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار و القوى الاقتصادية الجديدة في آسيا".

وأضاف: "طبعا هذا لا يعني أننا نغفل عن علاقاتنا مع سائر الدول لا سيما الدول الإسلامية و العربية و الدول الإفريقية و حتى الغرب"