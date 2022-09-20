ايران تصدر سندات ملكية للجزر الاماراتية المحتلة

في تحول كبير للصراع الايراني الاماراتي على الجزر المتنازع عليها في الخليج العربي، فقد اقدمت طهران على “إصدار سندات ملكية رسمية" بتلك الجزر بمعنى ان اوراق العقار الخاصة فيها باتت في الدوائر الرسمية الايرانية المعنية حيث اصبحت اراضي ايرانية رسمية



وقال متحدث باسم السلطة القضائية، إن “الجزر الثلاث تعتبر أراضيَ مملوكة للدولة ضمن سندات تمليك رسمية وقانونية، بحيث يُدرج اسم إيران في الخانات المخصصة لاسم المالك لهذه الأراضي”

وتعود الازمة الايرانية الاماراتية بشان الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة المتواجدة في موقع استراتيجي خطير، وهو مدخل مضيق هرمز الى فترة انسحاب الاحتلال البريطاني من الامارات العربية فقامت ايران عام 1971، بالسيطرة عليها ، وأعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، كما سيّرت أول رحلة بين طهران ومطار طنب الكبرى في خطوة قال تنكسيري إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج.