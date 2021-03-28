ايران تطالب بتفعيل ممر "شمال-جنوب" كبديل لقناة السويس

طالب السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي بتفعيل ممر “شمال- جنوب” ليكون بديلا لقناة السويس.

وكتب على موقع تويتر إنه “في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس خلال الأيام الأخيرة بسبب جنوح السفينة”إيفر غيفن” العملاقة فيها والخسائر الناجمة عن توقف حركة الملاحة للاقتصاد العالمي، فإن الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر شمال- جنوب كبديل عن ممر قناة السويس يحظى بالأهمية أكثر مما مضى”.

ومن المخطط أن يربط هذا الخط بين المحيط الهندي والخليج مع بحر قزوين مرورا بإيران، ثم التوجه إلى سان بطرسبرغ.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن “ممر شمال- جنوب الذي يختصر الزمن حتى 20 يوما والتكاليف حتى 30% يعد خيارا أفضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت”.

وتابع أن “الحادث الأخير مؤشر على ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس”