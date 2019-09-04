ايران تطلب 15 مليار دولار مقابل الالتزام بالاتفاق النووي

طلب مساعد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، استلام ائتمان بـ15 مليار دولار مقابل العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي

وأوضح المسؤول الإيراني أن ​طهران​ لن تعود للالتزام بالاتفاق النووي​ إلا إذا حصلت على 15 مليار ​دولار ​من مبيعاتها النفطية خلال 4 أشهر"، وإن لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات ستستمر.

أدلى عراقجي بهذه التصريحات من سلوفينيا التي وصل اليها أمس الثلاثاء قادما من باريس.

وأشار الى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن إيران أعلنت مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول الى مستحقاته بالكامل دون قيود، منوها إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار.

وبيّن عراقجي أن خط الائتمان المقترح يبلغ نحو 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 أشهر، أي حتى نهاية سنة 2019، حيث أنه عند التوصل لاتفاق مع باريس، ستحصل إيران خلال 4 أشهر، على ما يعادل 100 بالمئة من مستحقاتها النفطية، إما عبر البيع النفطي أو عبر خط الائتمان.