ايران تعتزم تدشين خطي "قطار" مع تركيا والعراق

أعلن مساعد شؤون المسافرين في شركة سكك الحديد الإيرانية، حسين مهدي، السبت، عن اعتزام بلاده تدشين خطي قطار بين طهران وأنقرة، وطهران والعراق على المدى القريب.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مهدي قوله إن تدشين قطار سياح مع العراق مدرج على جدول أعمال شركة سكك الحديد الإيرانية.

وأضاف أن شركة إيرانية مختصة بالشحن والنقل وبالتفاوض مع مكاتب السياحة تنوي إطلاق قطار لنقل السياح العراقيين إلى مدن عدة منها “قم” و”مشهد”.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن التبادل التجاري بين إيران والعراقسيصل إلى 20 مليار دولار عبر مزيد من التعاون بين البلدين في المستقبل القريب.

وحول خط قطار طهران – أنقرة، أكد مهدي أن القطار سيدشن قريبا وسيقدم خدمات سياحية للأتراك؛ إذ يمر بمدن أصفهان ومشهد وشيراز