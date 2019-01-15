ايران تعتقل خبيرا في الانترنت اثناء حضوره مؤتمر في طهران
في 18 سبتمبر / أيلول 2015، اختفى زكا في إيران بعد حضور مؤتمر في طهران.
سلم رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري السفير الإيراني مذكرة موجهة للرئيس الإيراني حسن روحاني تطالبه بالإفراج عن نزار زكا.
ونزار زكا خبير لبناني في تكنولوجيا المعلومات ومن الداعمين لحرية الإنترنت، حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات (إجمع) في العاصمة الأمريكية واشنطن.
في 18 سبتمبر / أيلول 2015، اختفى زكا في إيران بعد حضور مؤتمر في طهران.
وفي مطلع تشرين الثاني / نوفمبر، أكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن زكا كان محتجزا بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
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