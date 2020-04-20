ايران تعلن تطورير صواريخها وترغب بالحوار مع الدول العربية

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من رفع مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر، وسط تزايد التوتر في مياه الخليج بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في الوقت الذي اعلنت الخارجية الايرانية استعدادها للحوار مع الدول العربية التي طالما شعرت بالتهديد الايراني على امنها

تطوير صواريخ

وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "نمتلك الآن صواريخ بحر- بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر".

وقال تنكسيري إن إيران حققت تقدما في مختلف القطاعات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة البحرية، وأضاف: "نفخر بأن جميع إمكانياتنا ومعداتنا العسكرية يجري إنتاجها محليا ولا تبعية لنا للخارج".

ويأتي هذا الإعلان على خلفية موجة جديدة من التوتر بين إيران والولايات المتحدة في مياه منطقة الخليج.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم 15 أبريل، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي.

واعتبرت الولايات المتحدة أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

الحوار

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده مستعدة للحوار والتعاون مع الدول العربية المطلة على الخليج، دون أي شروط مسبقة، وعلى كافة المستويات.

وقال موسوي اليوم الاثنين: "من التطورات التي أفرزتها جائحة كورونا هي أنها قاربت من وجهات النظر بين البلدان وأعادت ترتيب الأولويات.. إيران على استعداد للحوار والتعاون مع الدول العربية المطلة على الخليج، دون أي شروط مسبقة وعلى كافة المستويات".

من جانب آخر، لفت موسوي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول وجود مسعى ايراني للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا "فارغة"، وترامب "يسعى إلى سرقة الأضواء".

وأكد موسوي أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بعد فرض كل هذه الضغوط الاقتصادية على البلاد.