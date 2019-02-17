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ايران تعلن وضع غواصة جديدة في الخدمة قادرة على إطلاق صواريخ عابرة

ايران تعلن وضع غواصة جديدة في الخدمة قادرة على إطلاق صواريخ عابرة
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