ايران تفتح مكتب لرعاية مصالحها في الرياض وخط تجاري مع مسقط

وافقت السلطات السعودية على طلب طهران افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية لدى السعودية فيما اعلنت ايران إطلاق خط شحن بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني وموانئ عمان.

مكتب لرعاية المصالح

وقالت وكالة انباء الطلبة الايرانية إن وزیر الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، رحب باستئناف إیفاد الزوار الإيرانیین إلی العمرة وتعهد بمتابعة ملف تدشین ممثلیة إيرانية في سفارة سویسرا شخصیا.

وصرح الوزیر السعودي بأن المملكة تسعی لتوفیر أجواء أفضل وإمكانیات أکثر ترافق الحجاج، مضیفا أنه شدد على ضرورة التصرف اللائق مع الزوار الإيرانيين خلال عملیات التفقد والتفتیش التي تشملهم، لافتا إلى أن تأشیرات الدخول السعودیة ستصدر إلكترونيا للزوار الإيرانیین فقط.

من جهته قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا رشيديان خلال اجتماعه مع وزير الحج السعودي إن "الحفاظ على كرامة وأمن الحجاج الإيرانيين من شروطنا لاستئناف العمرة"، مشددا على أن الخطوة الأولى في هذا الشأن هي افتتاح قنصلية أو مكتب لرعایة المصالح الإيرانية في السعودية.

خط مع عمان

الى ذلك أعلن عباس عبد الخاني الملحق التجاري الإيراني لدى سلطنة عمان عن إطلاق خط شحن بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني وموانئ عمان.

وأوضح عبد الخاني، أن "الخط المزمع إطلاقه سيخصص لنقل السلع سريعة التلف مثل الفواكه من الميناء المذكور جنوب شرق إيران والمطل على بحر عمان".

وأشار إلى أن الخط سيدشن برعاية شركة إيرانية، إذ ستتم عملية شحن المواد المبردة عبر السفن وبالتالي إفراغ حمولتها في سوق الخضار بمسقط.

وبيّن المسؤول الإيراني، أن عملية شحن الفواكه الإيرانية في السابق، كانت تتم بشكل غير مباشر عبر الشارقة، وبتدشين الخط الجديد المباشر، ستشهد الصادرات زيادة بفضل تنافسيتها وسرعة وصولها إلى الأسواق.

وتشهد منطقة الخليج توترا في ظل الحشودات الاميركية وتبادل خطف الناقلات بين ايران وبريطانيا