ايران تفتح موقعين لـ "الذرية" وروحاني مستعد للتعاون

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن طهران سمحت بدخول مراقيبن إلى موقعين حددتهما الوكالة في وقت سابق، للتأكد من أنشطة إيران النووية فيما قال الرئيس حسن روحاني ان بلاده مستعدة للتعاون وفق ضمانات معينة

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر ‎صالحي، في بيان مشترك، إن "إيران تتيح طواعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة".

وأضاف البيان أن الاتفاق سيسمح للمراقبين بدخول الموقعين للتأكد من أنشطة إيران النووية.

وطالب غروسي، أمس الثلاثاء إيران بـ"مزيد من الشفافية" لإنهاء بعض القضايا المتعلقة بتفتيش منشأتين نوويتين مشبوهتين.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع صالحي، بعد وصوله إلى طهران أمس الثلاثاء: "هناك سلسلة من القضايا التي يجب حسمها، وتتطلب مزيدا من الشفافية".

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، أن طهران مستعدة كما في السابق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات.

وأوضح روحاني أن للوكالة الدولية مسؤولية عامة في الاتفاق النووي، مشددا على أنه على الوكالة أن توضح للعالم ضرورة الحفاظ عليه من الناحية الفنية.

وأوضح الرئيس الإيراني خلال استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يؤكد على أهمية استقلال ومهنية وحيادية الوكالة الدولية في التعاون مع طهران.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي مهم للغاية لإيران ومجموعة 5 + 1، وقد جلبت السلام إلى المنطقة بأسرها والعالم.

وبخصوص انسحاب واشنطن من الاتفاق، صرح الرئيس الإيراني بأنه بعد عامين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أدرك الأمريكيون اليوم حجم الخطأ الذي ارتكبوه.

وأضاف أنه على الولايات المتحدة أن تدرك أن زمن الأحادية قد ولى وانتهى.

وأشار روحاني إلى أنه في الوقت الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تدمير الاتفاق، النووي تعمل إيران والمجتمع الدولي لأجل الحفاظ عليه.

وبين الرئيس روحاني أن الاتفاق بين إيران والوكالة، على دخولها موقعين محددين، اتفاق جيد، معلنا أنه تم التوصل إلى اتفاق جيد يمكن أن يساعد في التحرك في الاتجاه الصحيح لحل المشاكل في النهاية.

ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتباه إلى نقطة مهمة تتمثل في أن لإيران أعداء لدودون يحاولون دائما إحداث مشاكل لها، وهم الذين يمتلكون الأسلحة النووية ولا يتعاونون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.