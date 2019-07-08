ايران تكرر نفيها السعي لسلاح نووي ونائب ترامب يدعوها للحوار

كررت إيران الاثنين، نفيها السعي لامتلاك سلاح نووي، معتبرة إنه ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق معها أفضل من الاتفاق التاريخي المبرم عام 2015. فيما اكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع إيران ولا تسعى للحرب.

و نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله يوم الاثنين إن العالم يعلم أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وهددت إيران في وقت سابق يوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال سلامي ”لماذا يفرضون علينا عقوبات دولية بشأن القضية النووية في الوقت الذي يدرك فيه العالم أننا لا نسعى لامتلاك سلاح؟ في حقيقة الأمر هم يعاقبوننا بسبب المعرفة.. الأسلحة النووية ليس لها مكان في الإسلام. الإسلام لا يقر أبدا أسلحة الدمار الشامل“.

وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر الاثنين إنه ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015.

وقال ظريف ”الفريق باء باع ترامب بحماقة اعتقادا بأن قتل الاتفاقية من خلال الارهاب الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أفضل“.

وأضاف ”بعد أن بات جليا على نحو متزايد أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل فإنهم يطالبون على نحو غريب بإذعان إيران التام. ثمة مخرج لهذا الأمر ولكن ليس مع وجود الفريق باء في السلطة“.

كان ظريف قال في السابق إن ما يطلق عليه ”الفريق باء“ الذي يضم مستشار الأمن‭‭‭ ‬‬‬القومي الأمريكي جون بولتون، وهو من المتشددين تجاه إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدفع ترامب للدخول في حرب مع طهران.

ومن جهته، قال مايك بنس إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين.

وأوضح بنس في تصريحات معدة سلفا ” يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها“.

ونُقل عن بنس قوله في الكلمة المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر ”الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أمريكا لن تتراجع“.

